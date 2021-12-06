В новосибирском аэропорту усилили эпидконтроль из-за штамма «омикрон». Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Толмачево усилили эпидемиологические меры из-за нового штамма ковида — «омикрон». Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— Контроль усилен по пребывающим из неблагополучных стран граждан. Кроме того, усилен контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима в аэропорту и за проведением дезинфекционных мероприятий. Каждый случай пребывания граждан из неблагополучных стран по заболеваемости новым штаммом коронавируса находится на особом контроле. Все необходимые мероприятия приводятся в полном объеме, — сказал на оперативном совещании Александр Щербатов.

Глава Роспотребнадзора добавил, что ситуация с ковидом в Новосибирской области остается напряженной.

— Мы застряли на высоких уровнях выявляемости. Коэффициент распространения третью неделю сохраняется на уровне единицы, — уточнил он.

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