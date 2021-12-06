В мэрии Новосибирска объявили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска повысится. Цены изменятся с 15 декабря. Информацию об этом опубликовали в пресс-центре мэрии города.
Известно, повысить стоимость на проезд в общественном транспорте решил департамент по тарифам Новосибирской области. Решение приняли еще 30 ноября.
Ранее КП-Новосибирск писала, в Новосибирске проезд в общественном транспорте подорожает с 15 декабря. Так, стоимость на проезд в автобусах вырастет с 25 до 26 рублей. А в троллейбусах и трамваях цена изменится с 24 до 25 рублей. Также сообщалось об увеличении стоимости проезда в метро до 27 рублей.
Повышение цен в общественном транспорте поддержал губернатор Андрей Травников. Он связал рост цен с инфляцией. Мэр города Анатолий Локоть также выступил за повышение стоимости на проезд. Рост тарифов градоначальник назвал посильным.
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