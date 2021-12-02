Анатолий Локоть прокомментировал повышение стоимости на проезд в общественном транспорте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Анатолий Локоть заявил, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте Новосибирска необходимо. Об этом градоначальник сказал на пресс-конференции в четверг, 2 декабря.

— Повышать тарифы необходимо. Но надо делать это аккуратно в соответствии с ростом инфляции. Это неизбежно, это законы экономики. Если мы этого делать не будем, то тогда действительно в конечном итоге придем к тому, что амортизационный износ нашего общественного транспорта будет очень высокий, что приведет к очень печальным последствиям, — прокомментировал рост цен Анатолий Локоть.

Он добавил, что повышение стоимости проезда посильно. По мнению мэра, рост цен негативно на населении не отразится.

— Решение принято, будем его реализовывать, — уточнил мэр.

Ранее повышение стоимости проезда поддержал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, в Новосибирске проезд в общественном транспорте подорожает с 15 декабря. Так, стоимость на проезд в автобусах с 25 рублей увеличится до 26 рублей. А в троллейбусах и трамваях цена изменится с 24 до 25 рублей. Кроме того, сообщалось об увеличении стоимости проезда в метро до 27 рублей.

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