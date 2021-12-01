Цены вырастут на один рубль.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирске проезд в общественном транспорте подорожает с 15 декабря. Об этом сообщили на заседании Департамента по тарифам Новосибирской области.
— Новый тариф начнет действовать с 15 декабря. Цены на проезд в автобусе повышают с 25 до 26 рублей. В троллейбусах и трамваях цена изменится с 24 до 25 рублей, — сообщили в департаменте.
Владельцы социальных карт смогут ездить в общественном транспортам по сниженным тарифам.
Напомним, ранее стало известно, что с 15 декабря также цена проезда в метро вырастет до 27 рублей.
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