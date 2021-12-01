Цены вырастут на один рубль. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске проезд в общественном транспорте подорожает с 15 декабря. Об этом сообщили на заседании Департамента по тарифам Новосибирской области.

— Новый тариф начнет действовать с 15 декабря. Цены на проезд в автобусе повышают с 25 до 26 рублей. В троллейбусах и трамваях цена изменится с 24 до 25 рублей, — сообщили в департаменте.

Владельцы социальных карт смогут ездить в общественном транспортам по сниженным тарифам.

Напомним, ранее стало известно, что с 15 декабря также цена проезда в метро вырастет до 27 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проезд в новосибирском метро подорожает с 15 декабря до 27 рублей

Цену утвердили на заседании правительства (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.