Проезд в новосибирском метро подорожает с 15 декабря до 27 рублей

Цена на проезд увеличится на 1 рубль Фото: Андрей КАРА

В Новосибирске цена на проезд в метро поднимется до 27 рублей с 15 декабря 2021 года. Цена будет выше на один рубль. Об это со ссылкой на правительство сообщает «Вести Новосибирск».

Решение повысить стоимость проезда связана с предложением, которое направил перевозчик. Увеличился рост затрат на метрополитен, например, одной из таких является электроэнергия.

К слову, департамент по тарифам часть из заявленных затрат отклонил и представил свои данные.

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