Губернатор Андрей Травников прокомментировал повышение цен на проезд в Новосибирске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Андрей Травников прокомментировал рост цен на проезд в общественном транспорте в Новосибирске. По его мнение, увеличение стоимости оправдано.

— Тарифы будут расти, пока идет процесс инфляции. Существует он во всем мире. Лучше индексировать цены на небольшую сумму ежегодно, чем допустить резкое повышение тарифа. Это в свою очередь вызовет негативное отношение населения. Когда-то принимались популистские решения, тарифы замораживали, — заявил Андрей Травников.

По его мнению, ежегодная индексация нужна, так как цены на топливо повышаются. При этом нужно увеличивать и зарплаты водителям. Индексация цен на проезд, по словам Травникова, защищает интересы граждан.

Ранее КП-Новосибирск писала, в Новосибирске проезд в общественном транспорте подорожает с 15 декабря. Так, стоимость на проезд в автобусах вырастет с 25 до 26 рублей. А в троллейбусах и трамваях цена изменится с 24 до 25 рублей. Также сообщалось об увеличении стоимости проезда в метро до 27 рублей.

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