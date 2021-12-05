Новосибирский вирусолог Нетесов заявил о 20% сибиряков, купивших QR-коды

Коронавирус пока и не думает отступать. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов о покупках QR-кодов в мегаполисах. Ученый ответил на популярные вопросы о коронавирусе в шоу «Вечерний НГУ» на YouTube.

— Само введение QR-кода не поможет. Надо, чтобы люди вакцинировались, получали QR-коды. А сейчас у нас оценка такая что примерно 20 % населения в некоторых городах его просто купили. В некоторых городах. Об этом писали СМИ, — сообщил вирусолог Сергей Нетесов.

Ученый предупредил, что замедление темпов вакцинации ведет к возникновению новых вариантов коронавируса. Многие надеются, что вариант дельта уже близок к тому, чтобы быть самым опасным для иммунитета. Однако именно вакцинация позволит «обгонять» мутации, а не бежать за ними.

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