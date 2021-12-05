Новосибирский ученый: победить рак помогут вирусы

Некоторые вирусы могут быть полезны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для этого должны быть разработаны онколитические вирусы, которые будут разрушать раковые клетки. О том, что это за вирусы, как они будут работать и каких успехов уже удалось достичь разработчикам — в материале КП-Новосибирск.

НАЧАЛО РАЗРАБОТОК

Начнем по порядку. Откуда взялись онколитические вирусы? Впервые о том, что рак можно лечить инфекцией, заговорили более 100 лет назад. Еще в 1895 — 1910 годах были описаны первые случаи исчезновения опухолей после того, как люди болели сыпным тифом или сальмонеллезом.

— Примерно в эти же годы было замечено несколько случаев, когда людей прививали от бешенства, и опухоль или исчезала, или уменьшалась в размерах. Это было отмечено как феномен. Однако это перестало помогать, — рассказал на своей лекции Сергей Нетесов, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН.

Затем об этом методе забыли лет на 40. Вернулись только в 1950-х годах. Тогда уже появились штаммы вирусов, используемые для производства вакцин. Их также начали тестировать для лечения онкозаболеваний.

— В то время такие эксперименты проводились во многих странах. Например, у нас они проводились в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова: для лечения онкологии использовали вирус полиомиелита (детский спинальный паралич. — Ред). Закономерностей выявлено не было, и испытания прекратились, — продолжает ученый.

К идее лечения рака вирусами вернулись снова только в 1990-х годах. На этот раз фокус был наведен на аденовирус. Оказалось, что если убрать из ДНК этого вируса один из генов и подсадить другой, то он практически перестает действовать на обычные клетки и активно начинает нападать на раковые.

— Это была первая предпосылка к тому, что вирусы можно направленно модифицировать. С тех пор у нас начались разработки в направлении онколитических вирусов. Здесь была еще одна ветка. Было известно, что вирус гепатита B и вирус папилломы человека вызывают различные виды рака. Когда против них были разработаны вакцины, выяснилось, что прививка защищает людей от рака печени и рака шейки матки, — объясняет вирусолог.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Самый первый этап — внедрение вируса в опухоль. Это вызывает разрушение раковых клеток, поскольку вирус начинает их уничтожать.

На втором этапе вирус стимулирует иммунитет человека против раковых клеток. Организм начинает действовать сам и бороться с болезнью.

КАКИЕ ВИРУСЫ ИСПОЛЬЗУЮТ?

Есть три типа вирусов, которые можно использовать для борьбы с онкологией.

— Первые — вирусы животных. Они не поражают человека. Введение их в организм человека безопасно. Инфекции они не вызывают, но могут бороться с раковыми клетками. Это может быть вирус болезни Ньюкасла (вирусное заболевание птиц. — Ред.), вирус миксомы кроликов (поражает легкие и печень у животных. — Ред.), вирус везикулярного стоматита лошадей, — перечисляет Сергей Нетесов.

Вторая разновидность — вакцинные штаммы вирусов, которые уже используются для вакцинации.

— Это могут быть штаммы вирусов кори, паротита, полиомиелита, — приводит примеры ученый. — Третий вид — генно-модифицированные вирусы. Из них убрана часть генов и вставлены те, которые стимулируют противовоопухолевый иммунитет. Это могут быть аденовирусы, полиовирусы и другие.

ЧЕГО ДОСТИГЛИ СЕЙЧАС?

По словам ученого, много исследований проводится за границей, но и Россия старается не отставать. Например, много экспериментов проводится в лаборатории профессора П. М. Чумакова совместно с лабораторией в НГУ.

— Мы получили грант на развитие этого направления. Работаем над аденовирусами, поксвирусами (вирус осповакцины), парамиксовирусами (вирус Сендай и вирус болезни Ньюкасла), пикорнавирусами. Мы модифицируем их таким образом, чтобы они были эффективными для лечения различных онкозаболеваний, — говорит вирусолог.

Как отмечает Сергей Нетесов, сейчас разрабатываются специальные методические указания, чтобы было понятно, как испытывать онколитические вирусы.

— Сначала испытания будут проводиться на клетках, потом — на животных, а затем — на добровольцах, — добавляет ученый.

Пока же лекарства на основе вируса, который стопроцентно спас бы человека от уже имеющейся онкологии, у врачей нет. Надеемся на будущее.

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