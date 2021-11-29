В Новосибирске улицу Писарева открыли после 2-месячного ремонта

В Новосибирске движение по улице Писарева открыли после двухмесячного ремонта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске движение по улице Писарева открыли после двухмесячного ремонта. Теперь транспорт и авто снова могут передвигаться по стандартному маршруту.

Напомним, участок дороги от дома№43 на улице Писарева до дома№48 по Красному проспекту пришлось перекрыть в связи с ремонтом теплотрассы. Проехать там было нельзя с 27 сентября по 28 ноября.

Напомним, сейчас в Новосибирске перекрыто движение по части улицы Римского-Корсакова. Там проехать нельзя с 21 ноября до 10 декабря. Причина ограничений движения — также работы на теплотрассе.

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Ограничения движения связаны с работами на теплотрассе (подробнее).

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