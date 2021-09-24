В Новосибирске улицу Писарева перекроют на два месяца

Ремонт начнется с 27 сентября и продлится до 28 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Центральном районе Новосибирска на улице Писарева перекроют движение для транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

— С 27 сентября по 28 ноября 2021 года будет прекращено движение транспортных средств по улице Писарева (от дома 43 по улице Писарева до дома 84 по Красному проспекту), — говорится в сообщении ведомства.

ГИБДД призывает водителей быть осторожными и двигаться в соответствии с установленными знаками.

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