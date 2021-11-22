В Новосибирске улицу Римского-Корсакова перекроют почти на три недели

В Новосибирске движение по части проспекта Димитрова перекроют почти на три недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске движение по части улицы Римского-Корсакова перекроют почти на три недели. Об этом сообщили в мэрии города.

— С 21 ноября закрыта проезжая часть улице Римского-Корсакова в районе здания № 4 на улице Римского-Корсакова. Закрытие продлится по 10 декабря включительно, — сообщили в мэрии Новосибирска. — Также, с 22 ноября по 10 декабря на 5 метров будет сужена проезжая часть проспекта Димитрова в районе здания № 5 на проспекте Димитрова, — сообщили в мэрии города.

Связаны ограничения с проведением работ на теплотрассе. В городской администрации автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее на этом участке дороги.

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