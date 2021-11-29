Появилось видео с поджогом иномарки у кафе под Новосибирском

Появилось видео поджога автомобиля BMW около кафе в Куйбышеве.

Появилось видео поджога автомобиля BMW около кафе в городе Куйбышев. Напомним, поджогом закончилась массовая драка, произошедшая в кафе. Инцидент случился в воскресенье, 28 ноября, и попал на камеры видеонаблюдения.

На видеозаписи с поджогом же, видно, как к машине подходит человек, что-то выливает на капот и поджигает. Автомобиль загорается.

Как пояснили в полиции, к ним уже поступило заявление о поджоге авто. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Согласно санкция этой статьи, за такое преступление поджигателю могут грозить принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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