В полиции прокомментировали массовую драку в кафе и поджог иномарки под Новосибирском

Полиция проводит провекрку
Фото: Олег ЗОЛОТО
Полиция прокомментировала массовую драку в кафе под Новосибирском, которая закончилась поджогом автомобиля «BMW». Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося.
— 28 ноября в межмуниципальный отдел МВД России «Куйбышевский» поступило заявление о поджоге автомобиля, припаркованного у одного из заведений общепита. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ Умышленное повреждение или уничтожение имущества, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напомним, инцидент случился в воскресенье, 28 ноября, в Куйбышеве. Сама потасовка попала на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, драка была максимально серьезной.
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