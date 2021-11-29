В полиции прокомментировали массовую драку в кафе и поджог иномарки под Новосибирском

Полиция проводит провекрку Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция прокомментировала массовую драку в кафе под Новосибирском, которая закончилась поджогом автомобиля «BMW». Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося.

— 28 ноября в межмуниципальный отдел МВД России «Куйбышевский» поступило заявление о поджоге автомобиля, припаркованного у одного из заведений общепита. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ Умышленное повреждение или уничтожение имущества, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, инцидент случился в воскресенье, 28 ноября, в Куйбышеве. Сама потасовка попала на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, драка была максимально серьезной.

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