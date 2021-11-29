Массовая драка в кафе под Новосибирском закончилась поджогом «БМВ». Фото: "Инцидент Новосибирск".

Массовая драка произошла в Куйбышеве, в одном из местных кафе. Инцидент случился в воскресенье, 28 ноября, и попал на камеру наблюдения. Кадры потасовки появились в соцсети.

— Конфликт между местными жителями и гостями из ближнего зарубежья перерос в массовую драку. Известно, что один из участников потасовки был доставлен в больницу, а апогеем побоища стал сожженный автомобиль BMW, — говорится в сообщении паблика «Инцидент Новосибирск».

Как видно на кадрах с места происшествия, в кафе произошло настоящее побоище. В ход шли не только кулаки, но и барные стулья.

В ГУ МВД по Новосибирской области инцидент пока не прокомментировали.

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