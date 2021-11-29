В Новосибирске суд оштрафовал таксиста, который отказался везти девушку-инвалида

Таксист отказался вести девушку в инвалидном кресле, чем нарушил ее права. Фото: соцсети

В Новосибирске прошел суд над таксистом, который отказался вести девушку с ДЦП. Об этом КП-Новосибирск рассказала сама пассажирка - Елена Колесникова.

— Суд прошел нормально. Водителю назначили административный штраф в 2 тысячи рублей, он извинился. На мой взгляд - формально, для суда, — рассказала КП-Новосибирск Елена Колесникова.

Напомним, скандал случился в сентябре на улице Лескова. Девушка вызвала такси через приложение - ей нужно было ехать в вуз.Она заранее написала в комментарии, что будет в инвалидном кресле. Елена хотела сесть вперед, так как у нее сгибаются ноги. Однако водитель возмутился и уехал, сказав, чтобы она вызывала специализированную машину. Елена осталась на улице и промокнуть под дождем.

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