«Он бросил меня мокнуть под дождем»: в Новосибирске девушку с ДЦП отказался везти таксист

Водитель оставил девушку на улице. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске Елену Колесникову, девушку с ДЦП, отказался везти таксист. Она собиралась в университет на учебу и вызвала машину через приложение.

— Я заранее написала в комментарии, что буду в инвалидном кресле. Я хотела сесть вперед, так как у меня не сгибаются ноги. Однако водитель возмутился и уехал, сказав мне, чтобы я вызывала специализированную машину, — рассказала КП-Новосибирск Елена Колесникова.

Сибирячка тут же позвонила оператору, но тот смог лишь извиниться. Пришлось вызывать другую машину и стоять ждать ее.

— Он бросил нас мокнуть под дождем. Ну и плюс из-за него я опоздала в университет, — говорит студентка.

По словам Елены. она написала жалобу в службу поддержки. Однако там тоже ничем не смогли ей помочь, а только извинились.

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