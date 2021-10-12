В Новосибирске дело таксиста, отказавшегося везти девушку с ДЦП, передали в суд

В Новосибирске таксист, отказавшийся везти девушку с ДЦП, предстанет перед судом. Фото: соцсети.

Новосибирская прокуратура завершила проверку инцидента с таксистом, который отказал в поездке девушке с ДЦП. Неприятный инцидент случился в сентября 2021 года и вызвал общественный резонанс. В тот день сибирячка-инвалид вызвала такси к дому на улице Лескова, чтобы отправиться на учебу. Но в итоге униженная девушка осталась мокнуть под дождем.

— Мигрант, работавший в такси, не оказал помощь инвалиду-колясочнику при посадке в автомобиль, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области о результатах проверки.

В ведомстве добавили, что таксист нарушил правила по перевозке пассажира-инвалида. Кроме того, мужчина нарушил права и свободу девушки, как гражданина РФ.

Административное дело, которое ранее возбудили в отношении таксиста, направили в мировой суд. Там его в ближайшее время рассмотрят по существу.

Известно, таксист покаялся — он полностью признал свою вину. А еще согласился с решением прокуратуры. В ведомстве контролируют ход этого дела.

Как ранее писала КП-Новосибирск, сибирячка с ДЦП при заказе такси в строке «комментарий водителю» указала, что будет на инвалидной коляске. Она хотела сесть на переднее сиденье, так как ее ноги не сгибаются. Однако водителя это возмутило — он отказал ей в поездке и заявил, чтобы девушка вызвала подходящую для нее машину. После чего Елена осталась мокнуть под дождем и опоздала на учебу. После случившегося перед сибирячкой с ДЦП сухо извинились представители техподдержки службы такси.

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