Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-15°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Происшествия26 ноября 2021 3:34

Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжной»

По предварительным данным, трагедия унесла жизни 52 человек
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжной». Фото: АПК.

Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжной». Фото: АПК.

Губернатор Новосибирской области выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжной» в Кузбассе. По последним данным, жертвами ЧП стали 52 человека — 46 горняков и 6 спасателей.

— Погибли люди, шахтеры и спасатели. Страшная трагедия! Соболезную родным и близким! Кемеровчане, скорбим вместе с вами! — говорится в сообщении губернатора, опубликованном в Инстаграм.

Известно, в больницах до сих пор находится 38 шахтеров, а также 11 горноспасателей. У одного из них выявили черепно-мозговую травму, еще 10 получили отравление.

В настоящий момент на «Листвяжной» возобновили горно-спасательные работы. Там изолируют участок горных выработок, который естественным образом заполнится метаном. По данным властей Кузбасса, примерно за трое суток уровень газа повысится до 20 %. Тем самым опасность взрыва снизится. После чего будет принято решение о продолжении поисковых работ в шахте.

Напомним, ЧП на «Листвяжной» произошло 25 ноября в 9 утра. Горняки спускались на работу в штреки, когда раздался взрыв. Пыль и едкий дым мгновенно наполнили воздух. Шахтеры, нащупав «самоспасатели», пытались пробраться к выходу. В момент ЧП в шахте находились 285 рабочих. 239 человек смогли подняться на поверхность. Помощь врачей понадобилась как минимум 49 горнякам, 35 человек госпитализировали, еще 4 находятся в реанимации. По последней информации, в результате ЧП на «Листвяжной» погибли 52 человека, шестеро из них — спасатели. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв метано-воздушной смеси. В настоящий момент руководство шахты задержали. На месте ЧП проводят следственные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Внутри был газ, но нас заставляли спускаться»: шахтер, работающий на «Листвяжной», рассказал о нарушениях

Парень остался живым, потому что у него сегодня выходной. А вот его друг и коллега оказался под завалами (подробности).

Число погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 11 человек

Спасательные работы продолжаются (подробности).

Спасатель МЧС рассказал о шансах спасти шахтеров после пожара в шахте «Листвяжная»

Сейчас количество погибших уже достигло 11 человек (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.