Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжной». Фото: АПК.

Губернатор Новосибирской области выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжной» в Кузбассе. По последним данным, жертвами ЧП стали 52 человека — 46 горняков и 6 спасателей.

— Погибли люди, шахтеры и спасатели. Страшная трагедия! Соболезную родным и близким! Кемеровчане, скорбим вместе с вами! — говорится в сообщении губернатора, опубликованном в Инстаграм.

Известно, в больницах до сих пор находится 38 шахтеров, а также 11 горноспасателей. У одного из них выявили черепно-мозговую травму, еще 10 получили отравление.

В настоящий момент на «Листвяжной» возобновили горно-спасательные работы. Там изолируют участок горных выработок, который естественным образом заполнится метаном. По данным властей Кузбасса, примерно за трое суток уровень газа повысится до 20 %. Тем самым опасность взрыва снизится. После чего будет принято решение о продолжении поисковых работ в шахте.

Напомним, ЧП на «Листвяжной» произошло 25 ноября в 9 утра. Горняки спускались на работу в штреки, когда раздался взрыв. Пыль и едкий дым мгновенно наполнили воздух. Шахтеры, нащупав «самоспасатели», пытались пробраться к выходу. В момент ЧП в шахте находились 285 рабочих. 239 человек смогли подняться на поверхность. Помощь врачей понадобилась как минимум 49 горнякам, 35 человек госпитализировали, еще 4 находятся в реанимации. По последней информации, в результате ЧП на «Листвяжной» погибли 52 человека, шестеро из них — спасатели. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв метано-воздушной смеси. В настоящий момент руководство шахты задержали. На месте ЧП проводят следственные действия.

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