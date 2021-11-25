Причиной отравления 72 человек роллами в кафе под Новосибирском мог стать сальмонеллез

В кафе в Татарском районе Новосибирской области роллами отравились 72 человека. Фото: прокуратура Татарского района

В кафе в Татарском районе Новосибирской области роллами отравились 72 человека. Сейчас все сибиряки уже сдали анализы, которые позволят определить, в чем заключалась причина отравления.

— Сейчас анализы взяты у людей, покупавших там еду и у сотрудников кафе. Предварительно, причиной отравления мог стать сальмонеллез, однако точные данные будут известны к концу недели, когда будут готовы результаты обследования, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, история с массовым отравлением некачественными роллами в одном из кафе в Татарске началась еще 22 ноября. Если тогда за помощью обратились около 20 человек, то 24 ноября эта цифра выросла до 72. Среди заболевших 29 детей. Госпитализация потребовалась трем: одному взрослому и двум школьникам. У всех одинаковый диагноз — «гастроинтерит». В произошедшем разбираются прокуратура и Следственный комитет. Уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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