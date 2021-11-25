Градсовет Новосибирска раскритиковал проект школы №54

Градсовет мэрии Новосибирска раскритиковал проект школы №54 на улице Крылова. Фото: Анна Наволоцкая

Градсовет мэрии Новосибирска раскритиковал проект школы №54 на улице Крылова. Одним из важных вопрос, обсужденных на заседании совета в среду, 24 ноября, стало размещение барельефа на здании будущего учреждения. Напомним, на старом здании школы были размещены барельефы, авторства Веры Штейн, которым было около 85 лет. Реставрировать их отказались — на новом здании будут располагаться новые барельефы.

Я прошу авторов проекта акцентировать на барельефе внимание. Например, каким-то композиционным образом выделить его, может быть даже архитектурной подсветкой, рассказал КП-Новосибирск член Градсовета города и архитектор Григорий Ерохин.

Напомним, ранее о сносе старого здания школы №54 и строительстве нового так же высказывалась преподаватель НГАСУ на архитектурно-градостроительном факультете Анна Наволоцкая.

— Старая школа имела большое культурное достояние. А новый объект совершенно не вписывается в исторический комплекс квартала. Он разрушает его, комментирует архитектор.

В мэрии города, в свою очередь, КП-Новосибирск пояснили, что отреставрировать старое здание было просто невозможно. Поэтому было принято решение о его сносе.

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