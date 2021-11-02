Проект школы №54 в Новосибирске раскритиковала архитектор из НГАСУ

Снос старого здания школы. Фото: Предоставила Анна Наволоцкая

В Новосибирске, на месте, где раньше стояла школа №54, появился паспорт объекта с проектом будущего здания. На него обратила внимание Анна Наволоцкая, преподаватель НГАСУ на архитектурно-градостроительном факультете.

Анна рассказала КП-Новосибирск, что вместе с коллегами несколько лет готовила проект, который позволил бы сохранить историческую ценность здания и осовременить его. Однако мэрия в итоге все-таки приняла решение снести старое здание, а на его месте построить полностью новое.

— Я не понимаю, почему снос утвердили, — делиться Анна. — Я видела, как сносили школу. Когда падали стены старого здания, то вся их внутренняя конструкция на вид были лучше, чем то, что отстраивали в 60-х. Школа не была аварийной.

Так школа выглядел раньше. Фото: Предоставила Анна Наволоцкая

По мнению архитектора, то, что собираются построить на месте здания, несшего в себе культурную и историческую ценность, не отразит и половины того, что было заложено при строительстве школы в 30-х годах.

— Очень ценной для нашего города была историческая часть школы. Особенно барельефы на фасаде, выполненные Верой Штейн. Ее авторству принадлежат и барельефы под портиком оперного театра, — говорит Анна.

По словам архитектора, новую школу планируется строить по разметкам старого здания. Соответственно, там не будут предусмотрены достаточно большие рекреации и коридоры. что не будет соответствовать образовательным стандартам.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города, чтобы разобраться с данной ситуацией.

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