В Новосибирске подписали контракт на строительство школы №54

В Новосибирске заключили контракт на строительство школы №54 в Центральном районе.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске заключили контракт на строительство школы №54 в Центральном районе. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.
Управление капстроительство заключило договор с компанией-подрядчиком на сумму в 129, 8 миллионов рублей. Подрядчик должен будет обустроить котлован, залить фундамент, возвести стены, перекрытия, лестницы и вставить окна.
Ранее в мэрии сообщали, что работы планируется закончить 31 июля 2022 года. А ввести школу в эксплуатацию — до сентября 2023 года.
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