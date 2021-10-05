В Новосибирске стартовало строительство школы №54

В Новосибирске начали строить новое здания для школы №54 в Центральном районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске началось строительство нового здания для школы №54 в Центральном районе. Об этом рассказали в мэрии города. Старое здание было настолько ветхим, что угрожало безопасности учеников. Его снесли в сентябре прошлого года и вскоре разработали проект новой школы. Внушительную сумму на строительство выделили из областного бюджета. Работы стартовали в августе.

— В августе сюда зашла подрядная организация. Строительство идет довольно быстро: вырыт котлован, заливают фундамент, возводят стены. На сегодня отыграна третья часть выделенных на строительство средств, — отметил Анатолий Локоть.

Трудности вызвали проходящая на участки теплотрасса и линии связи. Их решили вынести за территорию участка. Планируется, что к 15 октября уже будет готов фундамент, а к 1 ноября — цокольный этаж.

Будущее четырехэтажное здание школы сможет вмещать 299 человек в одну смену. В проекте есть спортзал с раздевалками и санузлами, а также два лифта. Начать работать школа должна будет уже в 2023 году.

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