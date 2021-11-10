В мэрии Новосибирска рассказали, почему снесли старое здание школы №54

Старое здание школы снесли из-за его аварийности. Фото: Предоставила Анна Наволоцкая

В мэрии Новосибирска пояснили, почему было принято решение снести старое здание школы №54. Напомним, решение о том, что школу не будут реставрировать, а полностью снесут и построят заново было принято еще в 2020 году. Позже его раскритиковала преподавательница НГАСУ Анна Наволоцкая, считавшая, что историческую постройку можно было спасти.

— Решение о сносе приняли после проверки несущих конструкций здания. Их физический износ составил 80%, и дальнейшая эксплуатация постройки представляла опасность для жизни и здоровья учащихся и персонала школы. По этой же причине здание отказались реставрировать, и признали аварийным и подлежащим сносу, — сообщили в пресс-службе мэрии города в ответ на запрос КП-Новосибирск.

В муниципалитете отметили, что здание не было внесено в реестр объектов культурного наследия Новосибирска, однако причину этого не назвали.

Строительство нового здания школы стартовало в октябре 2021 года. В мэрии сообщают, что она будет полностью соответствовать санитарно-эпидемиологическим и пожарным требованиям безопасности, а также будет доступно для маломобильных групп населения.

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