Новосибирские ветераны выступили против митинга из-за введения QR-кодов на Монументе Славы

В Новосибирске ветераны выступили против проведения митинга из-за вакцинации от коронавируса на Монументе Славы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске ветераны выступили против проведения митинга из-за введения QR-кодов на Монументе Славы. Выбор площадки для подобного рода акции показался сибирякам крайне сомнительным.

— Безусловно, люди имеют право выражать свое мнение и проводить в рамках закона публичные акции. Но люди, призывающие отказаться от вакцинации в наше тяжелое время, когда тысячи врачей ежедневно спасают жизни людей, совершают преступное деяние против человечества! — сообщается в письме, составленном советом ветеранов Ленинского района. — И Монумент Славы никогда не становился площадкой для социальных и политических баталий. Ведь — это святое место для новосибирцев, место памяти и скорби, место тишины, а не криков, место объединяющее, а не вносящее раскол.

Ветераны сообщили, что они категорически против подобного рода мероприятий на Монументе славы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как антиваксеры устроили травлю владельцу новосибирсого кафе, который назвал QR-коды выгодными. Предприниматель объявил, что заведение работает по новым правилам, но выручка не уменьшилась. Это взбесило антипрививочников. А еще раньше группа активистов-антипрививочников вызвала полицию в «Вилку-Ложку» из-за требования QR-кодов. Антиваксеры заявили, что подобные требования нарушают права людей.

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