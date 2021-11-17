Новосибирские активисты вызвали полицию в «Вилку-Ложку» из-за требования QR-кодов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 12 ноября новосибирские заведения общепита стали работать по системе QR-кодов. Однако некоторых сибиряков нововведения не устроили. Так, в новосибирское кафе «Вилка-ложка», расположенное на Ленина, 1, 13 ноября нагрянули активисты. Они вызвали в заведение полицию из-за требований QR-кодов.

— Эти люди — это не наши посетители, это — всем известные активисты. Сначала они стояли с плакатами около мэрии, высказывались против прививок и вакцинации, а потом зашли к нам. Принялись доносить какую-то свою философию — они пытались доказать, что в заведение мы не имеем права не пускать без QR-кодов. Вели себя неподобающе. Из-за этого мы были вынуждены вызвать охрану. Когда охрана приехала, активисты пригласили участкового. Полиция провела с ними разъяснительную беседу, пояснив, на каком основании заведения общепита требуют с посетителей QR-коды, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в кафе «Вилка-ложка».

По предварительным данным, активисты написали заявления в полицию. Они уверены, что заведения, которые требуют QT-коды, можно привлечь за превышение должностных полномочий, самоуправство, а также нарушение прав, свобод, и законных интересов граждан. При этом активистов не волновало, что кафе «Вилка-ложка» действует абсолютно на законных основаниях, применяя пропускную систему.

Как уточнили КП-Новосибирск в «Вилке-Ложке», группа антиваксеров неоднократно наведывалась в кафе и раньше. С начала введения ковидных ограничений эти новосибирцы протестуют против них, снимая свои действия на видео. Затем ролики они публикуют в своих совестях.

В ГУ МВД по Новосибирской области обещали позже прокомментировать информацию о заявлениях, которые якобы подали активисты.

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