Количество людей, отравившихся роллами в кафе под Новосибирском, увеличилось до 60 человек

Роллами отравились несколько десятков человек. Фото: Прокурор Татарского района

Снова увеличилось количество людей, отравившихся роллами в кафе в Татарском районе Новосибирской области. Напомним, 19 ноября сразу несколько людей купили еду в одной и той же торговой точке, а после — почувствовали себя нехорошо.

— Число отравившихся ролами людей выросло до 60 человек. Из них — 38 взрослых и 22 ребенка, — рассказал источник КП-Новосибирск.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура и Следственный комитет. Уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». За это владельцу заведения может грозить наказание вплоть до двух лет колонии.

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По последним данным, пострадало 48 человек, 19 из них — дети (подробнее).

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