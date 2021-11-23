В Новосибирске рост цен на продукты превысил 8%

На продовольственные товары цены выросли на 10%. Фото: Кирилл Гусев

В Новосибирске в октябре цены на товары и услуги увеличились на 8%, что превысило общероссийский показатель. На рост цен повлияло увеличение спроса и издержки производителей и поставщиков, в том числе и в сфере сельского хозяйства.

— В октябре рост цен на продовольственные товары составил почти 10%, — сообщают в пресс-службе Сибирского главного управления Банка России. — Больше всего выросли цены на молочную продукцию, мясо курицы и яйца. Это связано с подорожанием зерна, кормов и оборудования.

Также из-за роста цен на удобрения, средства защиты урожая и увеличения спроса в других регионах выросли цены на картофель и морковь.

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