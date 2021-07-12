«Даже есть жалко»: почему Сибирь осталась без дешевой морковки

Прилавки с овощами пока не намекают на их дефицит. Автор: Ксения Лошкарева

В течение последних нескольких дней жители Новосибирска замечают, что цены на морковку стали кусаться. Корреспонденты КП-Новосибирск отправились на Центральный рынок и в супермаркеты, чтобы сравнить ценники и узнать у продавцов, что случилось.

— У нас нет урожая. Овощи, в том числе и морковь, привозят в основном из-за границы. Отсюда и повышение цены, — коротко объяснили журналистам продавцы на рынке.

Если на уличных прилавках стоимость килограмма морковки варьируется от 100 до 150 рублей, то в супермаркетах ценник чуть ниже. В магазине жители региона могут приобрести ее за 79 — 90 рублей, все зависит от того, мытая она или нет. Чистая, конечно, дороже.

На рынке морковь стоит дороже. Автор: Ксения Лошкарева

— Собственные запасы овощей иссякли уже в конце апреля. Мы везем морковку из других стран, — подтвердили слова продавцов в региональном минсельхозе.

Среди причин на удорожание специалисты также называют сезонность и повышение стоимости услуг логистических компаний.

— Сейчас мы проводим мониторинг цен на товары повышенного спроса на территории региона. В последнее время мы действительно наблюдаем рост цен на морковь и ряд других сезонных овощей, которые поставляются как местными фермерами, так и товаропроизводителями из ближнего зарубежья. Вместе с этим, по данным мониторинга, в настоящее время отмечается снижение средних розничных цен на картофель, капусту и огурцы, — рассказали КП-Новосибирск в министерстве промышленности и торговли по Новосибирской области.

В магазинах оранжевый корнеплод дешевле. Автор: Ксения Лошкарева

На стоимость овощей повлияло также и снижение урожая в прошлом году из-за засухи. К тому же не всякий сорт моркови способен выдержать холодный сибирский климат. Некоторые культуры погибли, не успев взойти.

— Безусловно, сказываются наши суровые сибирские условия, которые не позволяют возделывать все культуры. Более того, у нас невысокая конкурентоспособность с теми овощами, которые завозят из южных регионов России и из стран ближнего зарубежья. Для насыщения прилавков нам серьезно не хватает таких видов продукции, как капуста, лук, морковь, свекла. Работа ведется, но проблема не решится в ближайшие годы, — считает министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Между тем полезный оранжевый корнеплод подорожал не только в Сибири, но и в целом по стране.

Возможно, цены на морковь в режиме ажиотажа удерживает и спрос на нее. Все мы помним ситуацию с лимонами в период пандемии. Правда, после того, как люди перестали покупать цитрусовые в больших количествах, цена стала прежней.

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