«Либо мелкая, либо слишком дорогая»: почему хорошая и доступная картошка пропадает с прилавков

Цены на картофель увеличились на 25-30%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последние недели новосибирцы заметили, что с овощных прилавков начал исчезать качественный картофель. А тот, что лежит, стоит дороже, чем прежде, на 25-30%.

Самый дешевый картофель можно сейчас найти в супермаркетах. Молодой картофель в сетях типа «Пятерочка», «Ярче!», «Мария-Ра» стоит от 25 до 29 рублей за килограмм. Покупатели отмечают, что в этих магазинах в коробках часто лежат мелкие клубни. В других магазинах цена картошки может достигать 59 рублей за килограмм. Мытые и расфасованные по пакетам клубни, разумеется, дороже.

В чем же дело? Проблема с дефицитом и качеством картофеля касается не только Новосибирской области — они подорожали в целом по стране. Объяснить ситуацию взялись аналитики холдинга «РусАгроМаркет». По их мнению, это связано, во-первых, с тем, что в 2021 году было посажено мало картофеля. Так, из 2 миллионов 306 тысяч гектаров различных культур картофелю и овощам досталось лишь 3488 гектаров. Во-вторых, много картофеля экспортируют за рубеж, в основном в страны СНГ.

— Экспорт картофеля вырос в период с 2013 до 2020 года на 105% — до 805 тысяч тонн в год. Основными странами для экспорта из Сибири стали Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Монголия и Таджикистан, — говорят аналитики.

Кроме того, эксперты отмечают, что к потерям овощей ведет их неправильное хранение. Из-за недостатка картофелехранилищ теряется до 30% урожая.

КП-Новосибирск направила запрос в региональное министерство промышленности и торговли, чтобы узнать, каковы причины подорожания и снижение качества картофеля.

Напомним, в этом году еще больше выросли цены на морковь. Килограмм моркови на уличных прилавках стоил от 100 до 150 рублей, а в магазинах — от 79 до 90 рублей. Тогда среди причин повышения цены называли сезонность овоща, снижение урожая и повышение стоимости услуг логистических компаний.

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