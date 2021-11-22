В Бердске учителей, которые не вакцинировались от коронавируса, не отстранили от работы

Прививку педагоги должны были поставить до 21 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Учителя бердской школы искусств «Весна» вышли на работу без прививки от коронавируса. Начальство не стало отстранять их от работы:

— Пока никто никого не отстраняет. Коллеги вышли на работу с утра, встречались с директором и завучами: никаких бумаг и документов им не поступало. На сайте администрации тоже никаких постановлений, — рассказала КП-Новосибирск одна из педагогов — противниц вакцинации.

Ранее мэр Бердска Евгений Шестернин обещал отстранить учителей ДШИ «Весна» и более 200 работников «Комбината бытовых услуг» за отсутствие прививки. Чиновники требовали поставить вакцину до 21 ноября.

— Сотрудники администрации Бердска привиты от коронавируса на 100 %, информацию по муниципальным учреждениям будем запрашивать, — пояснили в пресс-службе администрации Бердска.

Напомним, что дети переносят дельта-коронавирус, пришедший в Россию, очень тяжело. И единственный способ обезопасить школьников - это вакцинироваться взрослым, потому так важно, чтобы учителя ставили прививки.

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