В Бердске учителей, которые не вакцинировались от коронавируса, не отстранили от работы

Прививку педагоги должны были поставить до 21 ноября.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Учителя бердской школы искусств «Весна» вышли на работу без прививки от коронавируса. Начальство не стало отстранять их от работы:
— Пока никто никого не отстраняет. Коллеги вышли на работу с утра, встречались с директором и завучами: никаких бумаг и документов им не поступало. На сайте администрации тоже никаких постановлений, — рассказала КП-Новосибирск одна из педагогов — противниц вакцинации.
Ранее мэр Бердска Евгений Шестернин обещал отстранить учителей ДШИ «Весна» и более 200 работников «Комбината бытовых услуг» за отсутствие прививки. Чиновники требовали поставить вакцину до 21 ноября.
— Сотрудники администрации Бердска привиты от коронавируса на 100 %, информацию по муниципальным учреждениям будем запрашивать, — пояснили в пресс-службе администрации Бердска.
Напомним, что дети переносят дельта-коронавирус, пришедший в Россию, очень тяжело. И единственный способ обезопасить школьников - это вакцинироваться взрослым, потому так важно, чтобы учителя ставили прививки.
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