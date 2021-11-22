Количество сибиряков, отравившихся роллами в кафе под Новосибирском, увеличилось до 36 человек

Количество отравившихся в кафе под Новосибирском роллами увеличилось. Фото: Прокуратура по Новосибирской области

Количество людей, отравившихся роллами в кафе в Татарском районе Новосибирской области, увеличилось. По последним данным, представленным прокуратурой, медпомощь потребовалась 36 сибирякам.

— По данным на семь вечера 22 ноября, после объезда очагов было выявлено всего 36 больных. Из них: 24 — взрослые люди, 12 — дети (2 дошкольника и 10 школьников). Одна пациентка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. У остальных состояние удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении, — пояснил КП-Новосибирск прокурор Татарского района Илья Черкас.

Напомним, сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается не только прокуратура, но и Следственный комитет. По данному факту проводится проверка.

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В больницу начали обращаться и взрослые, и дети, которые купили роллы в одном и том же кафе (подробнее).

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