Новосибирских привозчиков могут наказать за некачественную дезинфекцию автобусов

Региональный минтранс контролирует есть ли в транспорте дезинфицирующие средства и проходит ли санитарная уборка салонов на конечных остановках. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске коммерческих перевозчиков могут привлечь к ответственности за некачественную дезинфекцию в автобусах. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Специалисты из минтранса и роспотребнадзора проверили, как дезинфицируют салоны городского транспорта. В результате, на некоторых перевозчиков составили административные акты.

— Нам показали, как обрабатывается транспорт, но это была видимость на случай проверки. Роспотребнадзор уже занимается административным расследованием и материалы по нему будут переданы в суд, — рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Во время проверок региональный минтранс контролирует есть ли в транспорте дезинфицирующие средства и проходит ли санитарная уборка салонов на конечных остановках.

Напомним, что в начале ноября в общественном транспорте проводили рейды на соблюдение масочного режима. Также проходили рейды в магазинах, торговых центрах и заведениях общепита

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