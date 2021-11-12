В общественном транспорте Новосибирска провели рейды по масочному режиму

Проверялись все автобусы. Фото: "АСТ-54"

В пятницу утром, 12 ноября, в Новосибирске прошли рейды, направленные на соблюдение масочного режим. Проверяющих заметили на улице Челюскинцев. Об этом сообщают читатели группы «АСТ-54».

— Проверяют пассажиров автобусов, всех без исключения, — написал очевидец.

Также известно, что проверки проходят в присутствии местных средств массовой информации.

Напомним, с пятницы, 12 ноября, в Новосибирске начала действовать система QR-кодов для заведений общепита.

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