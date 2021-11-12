В общественном транспорте Новосибирска провели рейды по масочному режиму

Проверялись все автобусы. Фото: "АСТ-54"
В пятницу утром, 12 ноября, в Новосибирске прошли рейды, направленные на соблюдение масочного режим. Проверяющих заметили на улице Челюскинцев. Об этом сообщают читатели группы «АСТ-54».
— Проверяют пассажиров автобусов, всех без исключения, — написал очевидец.
Также известно, что проверки проходят в присутствии местных средств массовой информации.
Напомним, с пятницы, 12 ноября, в Новосибирске начала действовать система QR-кодов для заведений общепита.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер