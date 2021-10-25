В Новосибирской области возобновились масочные рейды из-за роста заболеваемости ковидом

В Новосибирской области возобновились масочные рейды из-за пандемии коронавируса. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области возобновились масочные рейды из-за пандемии коронавируса. Сотрудники областного министерства промышленности и торговли, полиции и Роспотребнадзора проверяют в магазинах, торговых центрах и заведениях общепита. За прошлую рабочую неделю в регионе было проведено уже 94 рейда.

— В ходе рейдов были проверены 15 объектов торговли и общепита в 2 торговых центрах, и 79 отдельно стоящих объектов торговли и общепита, составлено 3 административных протокола, — сообщили в областном правительстве.

Проверки проводятся также и в общественном транспорте, гостиницах, хостелах и объектах культуры.

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