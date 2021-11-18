Новосибирская больница опровергла обвинения в истязании пациентки с коронавирусом

Пациентка болела сахарным диабетом и кожные изменения, которые видно на фотографиях появились именно из-за этого заболевания. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирская больница, которую пациентка обвинила в пытках, опровергла это заявление. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— После того, как появился пост, что в госпитале женщину «привязывали к кушетке, били, а также не давали воду и еду» администрация больницы провела служебное расследование, — рассказывает начальник инфекционного госпиталя больницы № 25 Алексей Мельник. — За время лечения пациентки в инфекционном госпитале мягкая фиксация не применялась. Уход и кормление младший и средний медперсонал осуществлял регулярно и своевременно. Все пациенты стационара больницы № 25 получают пятиразовое питание.

Пациентка болела сахарным диабетом и кожные изменения, которые видно на фотографиях появились именно из-за этого заболевания.

— Пациентка вела себя буйно во время госпитализации. Также она не было социально адаптирована, — добавил Алексей Мельник.

Сейчас в произошедшем разбирается прокуратура.

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