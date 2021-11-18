В Новосибирске пациентку с диабетом привязывали к кровати в ковидном госпитале. Фото: ACT-Black.

Жительница Новосибирска рассказала, что в ковидарии, 25-й медсанчасти, над ее матерью издевался медперсонал. Женщину, больную диабетом, якобы привязывали к кровати, а также лишили воды и еды. Информация об этом появилась в соцсети.

— Якобы она вела себя неадекватно, ее привязали к кушетке, били, а также не давали воду и еду. Чтобы ее было меньше слышно, персонал накрывал маму с головой, — поделилась сибирячка в Телеграм-канале ACT-Black.

Она добавила, первые 5 дней лечения мать была с ней на связи, а потом у нее забрали телефон.

Родственники увезли больную домой. По их словам, в результате такого лечения и отношения у женщины загноилась рана на ноге, которая осталась после ампутации. Также близкие женщины уверяют, что на ее теле остались следы от ушибов, а еще раны, появившиеся из-за отсутствия движения и должного ухода. Они выложили в соцсети подтверждающие снимки.

По факту опубликованной информации проверку проводит региональный Следственный комитет.

— В настоящее время следователи проводят комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

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