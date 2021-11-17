Под Новосибирском из-за чумы гибнут свиньи

2 свиньи умерло, еще 5 болеют. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под Новосибирском начался падеж животных из-за африканской чумы. По словам жителей города Обь, в одном из подсобных хозяйств начали погибать свиньи.

— По состоянию на среду, 17 ноября, болеет пять животных, а двое уже умерло. Им поставили диагноз африканская чума свиней, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Ранее летом прошлого года КП-Новосибирск писала о массовой гибели пчел в Колыванском районе. Тогда пчеловоды из Колыванского района были уверены, что во всем виноваты химикаты, которыми обрабатывали соседние поля с рапсом.

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Пчеловоды из Колыванского района уверены — во всем виноваты химикаты, которыми обрабатывали соседние поля с рапсом (подробнее).

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