Ветеринары проверили животных в Оби: свиней с африканской чумой не обнаружено

Ветеринары проверили ситуацию в Оби. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ветеринары проверили ситуацию в Новосибирском районе. Там, по данным источника КП-Новосибирск, было подозрение на заболевание свиней африканской чумой.

Специалисты успокаивают: информация не соответствует действительности.

- По действующим федеральным правилам установить диагноз на африканскую чуму свиней возможно только по результатам соответствующих лабораторных исследований. Проводить лабораторные исследования на африканскую чуму свиней в соответствии с законодательством имеют право только аккредитованные ветеринарные лаборатории. В Новосибирской области имеется две аккредитованные лаборатории – это Новосибирский филиал ФГБУ «Центральная научная методическая ветеринарная лаборатория» и лаборатория ГБУ НСО «Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения». Ни одна из этих лабораторий при проведении лабораторных исследований не выявила ни одного случая заболевания животных африканской чумой свиней на территории Новосибирской области, - сообщает областное управление ветеринарии.

Власти добавляют, что проверили территорию Оби на предмет установления случаев заболевания и падежа свиней. Нештатных ситуаций не зафиксировано.

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