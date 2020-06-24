«Выносим их ведрами»: у загадочной массовой гибели пчел под Новосибирском нашлось объяснение

В Новосибирской области снова начался пчелиный мор. На этот раз в зоне поражения оказалось село Новотырышкино в Колыванском районе. На своих участках местные жители содержат разное количество пчелосемей, иногда это около миллиона насекомых. И сейчас, по словам сельчан, большая часть их полосатых кормилиц мертвы.

Пчеловоды уверены, что причиной случившегося стали ядовитые химикаты, которыми обрабатывали поля рапса, расположенные рядом с селом. Причем, по словам сибиряков, пчелы смогли ими отравиться, даже не вылетая из улья. Да и на здоровье самих жителей такая обработка сказалась не очень хорошо.

— По закону нас должны были предупредить за три дня о том, что поля будут обрабатывать, но я такого предупреждения не помню. Хотя, этих трех дней все равно было бы мало тем людям, у кого в хозяйстве количество пчелиных семей достигает нескольких десятков. У нас с мужем их, к примеру, 100 (в одной пчелосемье около 100 тысяч особей). Времени на то, чтобы вывезти всех пчел явно недостаточно. Поля с рапсом у нас находятся прямо возле села, и даже несмотря на то, что он еще не цветет, мы считаем, что пчелы все равно отравились химикатами, которыми растения обрабатывают от паразитов. Буквально даже не вылетая из улья отравились, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ирина Плотникова. — Погибла большая часть летных пчел, это было просто жуткое зрелище, на которое нельзя смотреть без слез. Отравленные пчелы умирали в конвульсиях, мы с супругом просто стояли и рыдали, глядя на все это. Сейчас мы их выносим ведрами. Для нас это действительно трагедия, поскольку пчеловодство — это наш основной заработок. По сути, каждая пчелосемья по своей стоимости и средней стоимости дохода, который она приносит за сезон, составляет 35-40 тысяч рублей. Мы просто «похоронили» почти полмиллиона рублей.

Мертвых пчел пасечники выносят ведрами. Фото: Предоставлено героем публикации

— Не знаю, насколько сильная концентрация химикатов была задействована в этой обработке, но ощущают ее на себе не только пчелы. У многих жителей появилась аллергия, кашель, тошнота, головные боли, — пояснила сибирячка. — А некоторые местные пчеловоды, для которых пасека — это дело всей их жизни, настолько разнервничались из-за всего этого, что у них начали случаться сердечные приступы. Одного нашего соседа увезли в больницу с инсультом.По словам Ирины, сказалась такая травля паразитов и на самих людях. Причем, если некоторые почувствовали себя плохо из-за воздействия химикатов, то других пчеловодов довел до инсульта стресс.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в Управление ветеринарии по Новосибирской области. Там журналистам сообщили, что о проблеме знают, и уже работают в этом направлении.

— Государственная ветеринарная служба уже занимается этой, действительно, серьезной, биологической проблемой. В этом году подобный случай у нас первый. Пострадавшие пасечники являются владельцами личных подсобных хозяйств: эта форма некоммерческой деятельности, которая регламентируется различными общественными союзами. К примеру, у нас существует союз пчеловодов Новосибирской области. Но туда пасечники из этого села не входят. И в этом заключается одна из причин случившейся проблемы, — пояснил КП-Новосибирск руководитель пресс-службы Управления ветеринарии по Новосибирской области Юрий Шмидт. — Суть в том, что они, по факту, не объединены какой-либо организацией, позволявшей бы разом доносить информацию до всех ее членов. Поэтому многие люди, судя по всему, просто не заметили предупреждений о предстоящей обработке полей рапса во время вегетационного периода. В том, что они присутствовали, мы удостоверились лично: владелец аграрного холдинга, которому принадлежат поля, выставлял около них предупредительные знаки, дал объявление в местную газету и даже разместил предупреждение в местной группе в соцсетях.

Вот так выглядят поля после обработки химией. Фото: Предоставлено героем публикации

Причем, как утверждает Юрий Шмидт, собственник полей специально выбрал для обработки такое время, когда, казалось бы, возможный ущерб для селян должен был быть минимальным. Но тут в дело вмешалась погода.

— В те дни поднялся достаточно сильный ветер, который дул в сторону села с пасеками. И те пчелы, чьи владельцы не успели вовремя закрыть свои ульи или перевезти их в другое место, пострадали, — пояснил Юрий Шмидт. — Но в любом случае, сотрудники государственной ветеринарной службы Колыванского района выезжали на место подмора пчел, отобрали материал для первичного исследования их на особо опасные заболевания и провели экспертизу. Ее результаты показали, что пчелы ничем не болели. Тем не менее, чтобы люди могли обратиться в суд, им необходимо будет провести еще одну экспертизу, уже платную, чтобы установить причину смерти пчел. На данный момент, пасечники от этой экспертизы отказались.

В зоне поражения оказалось село Новотырышкино в Колыванском районе. Фото: Предоставлено героем публикации

— У нас, простых деревенских людей, таких денег нет. Особенно сейчас, когда мы все оказались в такой сложной ситуации. Но оставлять эту ситуацию так мы не намерены: будем всеми силами добиваться справедливости. Мы уже составили письма в прокуратуру и в Роспотребнадзор. Подали письменное обращение в сам аграрный комплекс. Мы не только просим разъяснить нам всю ситуацию с обработкой этих полей, но и хотя бы частично возместить убытки, — говорит Ирина Плотникова.Сибиряки свой отказ не отрицают: действительно, экспертизу эту заказывать не стали. Но не просто так, а по причине банальной нехватки средств, ведь стоит она почти 60 тысяч рублей!

Помочь пострадавшим пчеловодам вызвался и местный депутат Валерий Ильенко. Он готов взять ситуацию на контроль и лично обратиться в прокуратуру с запросом.

— Эта ситуация на самом деле крайне плачевная. Я лично узнал о ней буквально вчера, завтра собираюсь пообщаться непосредственно с пострадавшими пчеловодами, понять, чем я могу им помочь, — пояснил КП-Новосибирск Валерий Ильенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/786878" frameborder="0"></iframe> Под Новосибирском массово мрут пчелы.

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