Глава СК России взял на контроль ситуацию с нападением бродячих собак на школьницу в Новосибирске

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Фото: предоставлено героем публикации КП-Новосибирск

Глава СК России взял на контроль ситуацию с нападением стаи бродячих собак на 12-летнюю девочку в Новосибирске. Напомним, ЧП произошло в частном секторе Дзержинского района: школьница со своими младшими братьями пошла в гости к бабушке, но дорогу им перегородили бездомные рычащие псы. Одна из собак вцепилась в ногу девочке.

— Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Новосибирской области Антону Бадулину представить доклад о ходе проведения проверочных мероприятий. Ход указанных проверок поставлен на контроль в центральном аппарате СК, — пояснили в Следственном комитете России.

К счастью, травмы девочка получила не очень серьезные и госпитализация ей не потребовалась.

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