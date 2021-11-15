Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске бродячие собаки набросились на школьницу

Бродячая собака вцепилась девочке в ногу. Фото: предоставлено героями публикации КП-Новосибирск

Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске стая бродячих собак набросилась на 12-летнюю девочку. Напомним, ЧП произошло в частном секторе Дзержинского района: девочка со своими младшими братьями пошла в гости к бабушке. На улице Каширской дорогу им перегородили бездомные рычащие псы. Дети старались вести себя спокойно, но одна из собак вцепилась в ногу школьнице. Рану девочке обработала бабушка, к счастью, ехать в больницу ей не потребовалось.

— По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району проводится доследственная проверка, — сообщили в областном Следственном комитете.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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