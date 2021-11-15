«Дети боятся теперь в школу ходить»: бродячие собаки набросились на 12-летнюю девочку в Новосибирске

Девочка с братьями шла к бабушке в гости. Фото: предоставлено героем публикации

Инцидент с нападением собак на троих детей произошел в частном секторе Дзержинского района Новосибирска накануне вечером. Двенадцатилетняя Маша со своими младшими братьями пошла в гости к бабушке. На улице Каширской дорогу им перегородили бездомные рычащие псы. Дети постарались вести себя спокойно, зная, что могут спровоцировать животных на нападение.

Собака вцепилась девочке в ногу. Фото: соцсети.

— Они остановились, не махали руками, не кричали. Но одна собака набросилась на Машу и схватила ее за ногу. Хорошо, что насквозь не прокусила, спасла теплая одежда. Эта стая уже второй год в районе курсирует. Может, конечно, это разные животные, а не одни и те же, но смысл в том, что мы их наблюдаем периодически на ближайших улицах. Дети теперь боятся в школу ходить, — рассказал КП-Новосибирск отец девочки Владимир.

Испуганные ребятишки после нападения прибежали к бабушке. Пенсионерка-медик осмотрела и обработала рану внучке. К счастью, госпитализация Маше не потребовалась.

Жители близлежащих улиц, узнав об этом происшествии, обратились за помощью в общественную организацию «Гражданский патруль».

— Люди собрали подписи и просят мэрию организовать отлов бродячих животных. Ведь это уже не первый случай такого нападения, — прокомментировал руководитель общественной организации Ростислав Антонов.

Сегодня муниципальная служба уже выезжала в Дзержинский район. Работникам удалось выловить двух животных, а остальные разбежались.

Служба отлова смогла обезвредить несколько животных. Фото: предоставлено героем публикации

— Мы надеемся, что это будет не разовая акция и стаю все-таки ликвидируют. Вы понимаете, они ведь не только на детей бросаются, но и на взрослых. Опасно стало уже просто на улицу выйти, — добавляет Владимир.

Машу от серьезных ран спасала теплая одежда. Фото: предоставлено героем публикации

Между тем, в Новосибирске с марта 2020 года проводится эксперимент по возвращению бродячих стерилизованных собак в естественную среду обитания. Таким образом, Центр по проблемам домашних животных, используя мировую практику, выполняет требования федерального закона, который теперь запрещает эвтаназию здоровых животных. Такие методы призваны остановить бесконтрольное размножение животных на улице. Директор организации Светлана Слесарева уверяет, что стерилизованная собака никогда не будет проявлять агрессию к человеку. Все животные, прошедшие реабилитацию в центре, имеют желтую бирку на ухе.

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