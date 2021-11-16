В Новосибирской области 13-летняя школьница встречается каждый день с подозреваемыми в ее изнасиловании

Семиклассница не пропускает занятия в школе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Родители девочки, которую втроем изнасиловали подростки в одном из районов Новосибирской области, приняли решение не прерывать занятия в школе из-за случившегося.

Семиклассница теперь вынуждена каждый день встречаться с этими ребятами в коридоре учебного заведения. Двое из подозреваемых учатся в девятом классе и один из них — в восьмом. Их юный возраст не позволил следователям поместить парней под арест.

— Мы пока не столкнулись ни с каким буллингом. Дочка, конечно, замкнулась и стала неразговорчивой. Нам предложили сводить ее бесплатно к психологу. Родители этих мальчишек со мной на связь не выходили, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей школьницы.

Между тем, следственный комитет возбудил по заявлению матери уголовное дело по статье «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста». По данному факту проводится расследование.

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