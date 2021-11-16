В Новосибирской области 13-летняя школьница встречается каждый день с подозреваемыми в ее изнасиловании

Семиклассница не пропускает занятия в школе.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Родители девочки, которую втроем изнасиловали подростки в одном из районов Новосибирской области, приняли решение не прерывать занятия в школе из-за случившегося.
Семиклассница теперь вынуждена каждый день встречаться с этими ребятами в коридоре учебного заведения. Двое из подозреваемых учатся в девятом классе и один из них — в восьмом. Их юный возраст не позволил следователям поместить парней под арест.
— Мы пока не столкнулись ни с каким буллингом. Дочка, конечно, замкнулась и стала неразговорчивой. Нам предложили сводить ее бесплатно к психологу. Родители этих мальчишек со мной на связь не выходили, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей школьницы.
Между тем, следственный комитет возбудил по заявлению матери уголовное дело по статье «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста». По данному факту проводится расследование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области троих школьников подозревают в изнасиловании 13-летней девочки
Все дети учатся в одной школе (подробнее)
«Дочка сначала молчала, боялась...»: мама изнасилованной новосибирской школьницы узнала о преступлении от посторонних
Семиклассница теперь вынуждена каждый день встречаться со своими насильниками, их не отправили в СИЗО из-за юного возраста (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер