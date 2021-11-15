В Новосибирске образовался котлован из-за прорыва трубопровода

Яма образовалась на улице Южной. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске напротив дома №38 по улице Южной, днем 15 ноября, из-за прорыва трубопровода образовалась огромная яма на дороге. Ее сфотографировали очевидцы и выложили в соцсети.

— По словам местных жителей, только в октябре аварий трубопровода на улице было несколько, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54».

Однако в СГК сообщили, что трубопровод был отремонтирован еще вечером того же дня. Специалисты также заасфальтировали и образовавшийся котлован.

Ранее КП-Новосибирск писала о провалившихся в яму с кипятком машинах на улице Фрунзе. Также, 12 октября, кипятком заливало улицу Кропоткина, из-за чего в несколько домах на время ремонта отключали отопление.

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