В Новосибирске образовался котлован из-за прорыва трубопровода

Яма образовалась на улице Южной. Фото: «АСТ-54»
В Новосибирске напротив дома №38 по улице Южной, днем 15 ноября, из-за прорыва трубопровода образовалась огромная яма на дороге. Ее сфотографировали очевидцы и выложили в соцсети.
— По словам местных жителей, только в октябре аварий трубопровода на улице было несколько, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54».
Однако в СГК сообщили, что трубопровод был отремонтирован еще вечером того же дня. Специалисты также заасфальтировали и образовавшийся котлован.
Ранее КП-Новосибирск писала о провалившихся в яму с кипятком машинах на улице Фрунзе. Также, 12 октября, кипятком заливало улицу Кропоткина, из-за чего в несколько домах на время ремонта отключали отопление.
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