В Новосибирской области отчим избил 9-летнего пасынка: мальчик попал в больницу

Отчим избил своего пасынка. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В поселке в Искитимском районе Новосибирской области отчим избил своего 9-летнего пасынка. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

— Вечером, 9 ноября, 9-летний мальчик попал в больницу с кровоподтеками на лице, теле и руках. Как выяснилось позже, ребенка избил его 46-летний отчим, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 9-летний мальчик оказался в реабилитационном центре, после того, как учителя увидели на его теле синяки. По обвинению в избиении ребенка арестовали его отчима, однако мама мальчика считает, что таким образом школа мстит их семье за вечные жалобы. Позже женщина рассказала КП-Новосибирск, что сейчас ее сын жалуется на побои в самом ребцентре.

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Ребенок попал в реабилитационный центр после того, как учителя увидели на его теле синяки. Но мама мальчика считает, что таким образом школа мстит их семье за вечные жалобы (подробнее).

9-летний мальчик, которого избил отчим, пожаловался на побои в новосибирском приюте

Однако в приюте утверждают, что ребенок сам получил синяк (подробнее).

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