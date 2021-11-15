Следователи начали проверку после смерти 6-летнего ребенка со СМА в Новосибирской области

После проверки будет принято соответствующее решение
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следственный комитет Новосибирской области начал проверку после смерти 6-летнего мальчика со спинальной мышечной атрофией. Напомним, ребенок долгое время находился без лечения и скончался из-за неполученных вовремя препаратов.
— Данное сообщение будет тщательно проверено в рамках расследуемого уголовного дела, — сообщает пресс-служба СК РФ по новосибирской области.
Напомним, о смерти ребенка сообщили в благотворительном фонде «Звезда на ладошке». По данному факту прокуратура области также начала свою проверку.
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