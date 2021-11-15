Новосибирская прокуратура проводит проверку после смерти 6-летнего ребенка со СМА. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку после смерти 6-летнего ребенка со СМА. Ранее его мама жаловалась на проблемы с получением терапии для сына. По предварительным данным, малыш умер из-за нехватки лекарств — «Спинразы» и «Рисдиплама».

— Прокуратура Новосибирской области организовала проверку полноты и качества обеспечения малолетнего ребенка медицинским препаратом от СМА. Кроме того, прокуроры проверят, как ответственные лица соблюдали закон о защите прав ребенка. Будет также установлено, как маленькому пациенту оказывали медицинскую помощь, своевременно ли ему назначили терапию от СМА, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве добавили, при наличии оснований, примут меры прокурорского реагирования.

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