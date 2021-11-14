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Общество14 ноября 2021 17:05

В Новосибирске умер 6-летний ребенок со СМА, которому не cмогли найти лекарство

Мама мальчика жаловалась на проблемы с получением терапии
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Для поддержания пациентов со СМА используют аппараты ИВЛ (на фото)

Для поддержания пациентов со СМА используют аппараты ИВЛ (на фото)

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске скончался шестилетний мальчик, который страдал самой тяжелой формой СМА. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Звезда на ладошке»:

— Произошла очередная трагедия — ушел из жизни ребенок.Насколько нам известно, у него также были проблемы со своевременным получением терапии и долгое время ребенок находился без лечения вообще, — написал телеграм-канал Starsforsma.

Мальчик был четвертым ребенком в семье, родители отказались от хосписа и делали все, чтобы побороть признаки неизлечимой болезни.

Ранее фонд писал о четырех детях из Новосибирской области со СМА, которые не могли вовремя получить лекарства или процедуры. Среди них оказался Тимур Андрюшин — подросток и рэпер, которому Моргенштерн подарил инвалидное кресло с церемонии «Муз-ТВ». По жалобам родителей следователи начали проверку.

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