Мама мальчика, которому Моргенштерн подарил инвалидную коляску, пожаловалась на невыдачу лекарств для детей со СМА в Новосибирске

Среди нуждающихся в лекарствах оказался фанат Моргенштерна. которому кумир подарил инвалидную коляску. Фото: предоставлено Тимуром Андрюшиным

Родители четверых детей со СМА пожаловались на невыдачу жизненно важных препаратов. Жалобы родителей появились в телеграм-канале STARFORSMA, созданного благотворительным фондом «Звезда в ладошках».

Среди этих детей оказался и Тимур Андрюшин — 14-летний фанат Моргенштерна, которому кумир подарил инвалидное кресло с премии «Муз-ТВ».

— Тимуру назначили спинразу по старым выпискам 2018 года, без осмотра. По новому рентгену, сделанному после назначения в поликлинике, у него сколиоз 4 степени. На этом основании родители написали письмо с просьбой назначить телеконсультацию для подбора оптимальной терапии. Нужно, чтобы новосибирская клиническая областная больница сама запросила телеконсультацию, там требуют госпитализации. Но мама очень не хочет госпитализироваться, ребенок тяжелый, ковид, — описали проблему в телеграмм-канале STARFORSMA.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили о назначенной проверке:

— В СМИ выявлена публикация о том, что четверо детей, страдающих спинальной мышечной атрофией (СМА) не могут получить медицинские препараты «Спинраза» и «Рисдиплам». Данное сообщение будет тщательно проверено, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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